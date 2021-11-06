「肌肉」能活化「免疫細胞」，提升免疫力，但隨著年紀增長肌肉流失，行動力退化，一旦進展成肌少症，臥床機率大幅提升，還可能加劇糖尿病等代謝性疾病，引起感染、肺炎等併發症，台灣家庭醫學醫學會理事長黃信彰表示，根據「台灣肌少症風險」調查結果顯示，超過4成6的50歲以上民眾有肌少症風險，且男性風險更高於女性，建議40歲以上民眾，要注意肌肉流失，均衡飲食、補充蛋白質，並搭配運動以維持肌肉量。

●男性荷爾蒙改變 導致肌少症風險比女性高

員榮醫院醫療體系家庭醫學科醫師黎雨青指出，依調查結果，男性風險（51%）其實高於女性（43%），且不到2人就1人具風險，黎雨青分析，男性因荷爾蒙，肌肉組成表現會維持的比較好，但隨年紀增加，荷爾蒙改變，維持肌肉量需仰賴後天努力，而其中關鍵，不只有運動，營養也是一大重點。

因為先天荷爾蒙與後天積極運動，僅能「提升生成肌肉的動力」，想要增肌還需要確保是否均衡飲食，攝取充足的肌肉「生成原料」，否則隨年紀增長，肌肉恐會更明顯流失。並且提醒，40歲後肌肉會以每10年平均8%的速度流失，40歲至80歲間可能高達40%肌肉已流失，年輕時必須超前部屬，妥善保養。

●年紀大吃少一點才健康？錯！肌少症風險從38%升至64%

在「肌少症風險調查」中，透過調查者自評近三個月內是否非因減肥，而是食慾不振、消化問題、咀嚼或吞嚥困難等原因，導致食量降低，了解食量與肌少症風險的關聯。

結果發現，只要食量輕微減少，其肌少症風險就會從38%攀升至64%。黎雨青表示，我們常常會覺得「上了年紀就不要吃太多」、「年紀大代謝降低就要吃少一點」等，但調查卻顯示只要少吃一點，肌少症風險就飆升，若食量嚴重減少風險更激增至83%。

●建議補充「好吸收蛋白質」 增加肌肉量

隨著肌肉流失，免疫力會下降，肺炎死亡的風險也會增加，新冠疫苗注射在肌肉，也是希望能達到抗體生成最大化。黎雨青醫師表示，增肌不只要運動，補充蛋白質也很重要，但是青壯年族群工作繁忙，難計算蛋白質攝取量，中高年族群則因食慾與牙口變差，攝取足量蛋白質較困難。

此外，若過量攝取肉類、乳製品補充蛋白質，可能因牛肉、豬肉等紅肉內豐富的脂肪與乳製品中偏高的鈉，導致肥胖與心血管疾病風險增加，挑選蛋白質時必須更重質，應選「好吸收蛋白質」，因此工作繁忙、牙口或食量差的民眾，也可選擇飲用罐裝營養補充品，建議選擇具有醫學實證，經多項臨床研究的全球性品牌，更能輕鬆累積免疫力存摺，也避免來路不明的產品。