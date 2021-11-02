元宇宙概念股經過一波大漲後，今（2）日興櫃的創王（6724）一早大跌近16％，上櫃的亞信（3169）盤中也觸及跌停，還有指標股宏達電（2498）在接連處置的壓力下，股價跌了超過半根跌停，不過，興櫃股、正執行庫藏股的智微（4925）則逆勢大漲12％以上，鈺創（5351）成新共主，股價亮燈漲停。

元宇宙主要是描述未來網際網路虛擬環境的概念，於共享、持久的VR虛擬實境組成一個可感知的虛擬宇宙，同時，廣義上的元宇宙概念，不只是指虛擬合成世界，還包括整個網際網路，包括擴增實境AR等。即使此一發展未來還有很長一段路要走，但股價領頭帶動，激勵近來元宇宙概念股狂飆。

概念股今天開始出現明顯漲跌不一的表現，尤其是指標股亞信跌停，揚明光，威盛集團的宏達電、威鋒電子等大跌5％以上，以及興櫃股的創王及佐臻等跌勢也超過5～10％以上，光磊、驊訊、訊連等都跌2～3％以上，使得概念股今天表現氣勢疲弱。