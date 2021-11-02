軍方消息來源証實，海軍陸戰隊99旅選派1個加強排，約40名官兵，前往關島的美軍基地，並順利接受為期1個月的兩棲登陸作戰訓練，部隊現已返台。據了解，台美小部隊交流已行之多年，陸戰隊研習美軍戰術、戰法，藉此強化兩棲突擊及城鎮作戰能力。

國防部長邱國正今（2）日受訪時證實此事，他表示，台美交流合作行之有年，有一些層級的互動也是交流的一環，不需多做揣測。據了解，此次我海軍陸戰隊除接受海上登陸突擊外，也進行空中突擊與城鎮突擊作戰訓練，並與美陸戰隊進行小部隊的聯合演訓。

據了解，我小部隊赴美受訓，已行之有年，包括狙擊手等，都曾赴美訓練，去年因疫情影響，部分交流活動暫緩。至於台美海軍陸戰隊的小部隊交流，今年由海軍陸戰隊99旅負責，在疫情穩定後，即選派人員並施打疫苗，最後精選出近40名官兵，編成一個加強排的編制，飛抵關島，沒有攜帶槍枝彈藥，在美受訓使用美軍現役裝備。

另在台美高階交流方面，各軍種與美方定期會議已恢復，陸軍司令徐衍璞上將月前赴美參加年度的陸威會議。僅台美國防工業會議取消，因考量會議是開放式，而方我預訂出席的都是國防部高司單位官員，有染疫風險。