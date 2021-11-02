波音已交付日本首架KC-46A加油機

波音（Boeing）已交付4架中的第1架KC-46A給日本航空自衛隊，而這是它首度將這款加油機交付美國以外的顧客。

據《防務新聞》（Defense News）與路透1日報導，這架加油機的序號為14-3611，而呼號為REACH 46。它上周四下午從華盛頓州西雅圖的波音廠起飛，周五早上抵達日本美保基地。由於中日緊張升高，促使東京增加國防支出。

而波音日本（Boeing Japan）總裁謝福（Will Shaffer）說，日本採購KC-46A加油機標示了美日在印太地區合作的重大里程碑，也在兩國安全安全聯盟上扮演了關鍵角色。他說，KC-46能載運貨物和乘客，將能支援日本的人道救援和救災任務。

日本2016年9月獲得美國國務院批准，採購了4架KC-46。日本航空自衛隊2017年12月透過「對外軍售」（FMS），2017年12月買了第1架，接著2018 年12月又選購了第2架。隨後日本在2020年10月時，以3.42億美元（約95億台幣）的代價，又採購了兩架。

日本將在美保基地組成KC-46A新中隊，和既有的4架KC-767及2架KC-130H加油機一起執行任務。而這些新加油機將負責為F-35A、F-35B、F-15，還有F-2戰機與MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機加油。