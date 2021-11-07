波音公司表示，與澳洲空軍合作研發的「忠誠僚機」( Loyal Wingman)在日前完成獨自飛行測試任務，第2架也完成了首飛任務，是該計畫的重要里程碑。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據波音公司新聞稿，忠誠僚機1號機與2號機近日在澳洲伍默拉靶場(Woomera Range Complex WRC)各自完成了重要的測試任務，1號機展示了一系列關鍵試飛，繼續擴大飛行包線範圍。第2架原型機也成功完成首次飛行任務。

飛行包線(Flight envelope)是以飛機的飛行速度、高度、過載、環境溫度等參數，以座坐標的型式標定，最後得到的圖型就是飛機的性能圖，可以從圖型的面積與型狀得知飛機的優勢與限制條件。

Boeing Airpower Teaming System Advances Flight Testing

澳洲皇家空軍少將凱許‧羅伯茲(Cath Roberts)說：「看到2架飛機的飛行測試表現出色，著實令人興奮。這為空軍開闢了新的作戰方式。」

忠誠僚機有模組化內部艙，可以依據任務不同，安裝不同的儀器設備，有非常大的任務彈性。

澳洲許多航太公司擔任忠誠僚機的子系統研發，有超過35家的澳洲公司提供忠誠僚機的設備，因此澳洲幾乎將忠誠僚機當成自己研發飛機在重視。比如RUAG Australia公司負責起落架系統，BAE系統澳洲公司( Systems Australia)則是飛行控制和導航系統的主要測試者。