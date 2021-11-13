美國在台協會處長孫曉雅的外交官生涯就在台灣起步，也因此在台灣留下許多回憶。AIT臉書今天貼出孫曉雅尋覓到當年的跆拳道老師，並附上兩人往昔的合照，宛如「超級任務」。

孫曉雅說：「很高興與我的跆拳道恩師黃金也老師再次取得聯繫！早在90年代，我初來乍到在台灣居住時，就向黃老師學習跆拳道了。黃老師現在雖已退休，卻還是持續練習跆拳道與太極喔！黃老師永保年輕的秘訣就是家人好友的陪伴以及健康的生活習慣，希望我退休後也有幸如此。」