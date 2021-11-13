宛如「超級任務」 AIT處長孫曉雅尋覓跆拳道恩師 10:512021/11/13 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫曉雅90年代派駐台灣學習跆拳道。（取自AIT臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國在台協會處長孫曉雅的外交官生涯就在台灣起步，也因此在台灣留下許多回憶。AIT臉書今天貼出孫曉雅尋覓到當年的跆拳道老師，並附上兩人往昔的合照，宛如「超級任務」。 孫曉雅說：「很高興與我的跆拳道恩師黃金也老師再次取得聯繫！早在90年代，我初來乍到在台灣居住時，就向黃老師學習跆拳道了。黃老師現在雖已退休，卻還是持續練習跆拳道與太極喔！黃老師永保年輕的秘訣就是家人好友的陪伴以及健康的生活習慣，希望我退休後也有幸如此。」 黃天牧點出兩大亮點 保險業國際化人才培訓 開跑 劉曉禹展現自己 奏出陽光蕭邦 #老師 #跆拳道 #孫曉雅 #台灣 #超級任務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國庫金雞母 技壓超級黑天鵝 04:102021/11/13 財經要聞 跨國合創音樂劇「徽因」台中歌劇院登場 21:242021/11/11 生活 安雅泰勒喬伊奪年度容顏獎 親吐童年曾因「眼睛」被霸凌 16:492021/11/11 娛樂 蕭麗虹藏品捐贈北美館 身後持續支持台灣藝術家 18:342021/11/12 生活 朱銘美術館攜手XRSPACE 打造藝術文化元宇宙 19:572021/11/11 生活 黃瑋昕孫盛希遭路人狂吼深夜驚魂 04:102021/11/13 娛樂新聞 SpaceX執行Crew-3任務 60年來第600人上太空 14:102021/11/11 科技 百貨周慶決戰站前商圈 04:102021/11/11 時尚消費 中芯董事異動頻繁 專家：任務複雜決策難度高成主因 20:262021/11/12 兩岸 劉亦菲曬私房床照 誇張素顏顏值曝光網讚嫩出水 12:572021/11/12 娛樂 美參議員神秘訪台還進台積電「他」全程接待 內幕曝光 09:002021/11/12 政治 政治熱門新聞 嗨唱影片瘋傳後 彭文正竟這樣評價陳時中 - 政治 陳時中2022想選六都市長？郭正亮吐槽3字 - 政治 陳時中影片外流綠營扯到大陸 郭正亮竟脫口一句 - 政治 蔡英文最新民調出爐後 網反應曝光 - 政治 陳時中影片為何此時流出？前女主播爆內幕 宅神吐14字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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