新北市文化局近期推廣2021鶯歌藝術季，辦理一系列文藝活動，本月28日將在鶯歌陶瓷藝術園區舉辦「玩美生活市集」，結合三鶯在地藝術元素，推出金工、藍染、木雕、手抄紙等免費DIY體驗活動，該活動將在明日下午2時在鶯歌藝術季活動網站開放報名，開放500位民眾參與。

新北市文化局近期推廣2021鶯歌藝術季，辦理一系列文藝活動，本月28日將在鶯歌陶瓷藝術園區舉辦「玩美生活市集」，結合三鶯在地藝術元素，推出金工、藍染、木雕、手抄紙等免費DIY體驗活動。（陶博館提供）

「玩美生活市集」結合鶯歌陶博館周邊的三鶯在地藝術元素，推出金工、藍染、木雕、手抄紙、瓷盤彩繪多項免費DIY體驗活動，每項體驗提供100位民眾免費參加，其中60位名額將在明日下午2時在鶯歌藝術季活動網站開放報名，其餘40位在活動當天開放現場報名。

陶博館表示，市集當天會有豐富又趣味的表演，綜合多元藝術領域的知名藝術團體「身聲劇場」，整合音樂、戲劇、舞蹈，串連演戲到擊鼓等全方位精彩劇場，讓觀眾聲歷其境參與演出，現場民眾可以用水桶、鍋碗瓢盆等生活中隨手可得的器物，沈浸在打擊樂趣中，明日下午2時在鶯歌藝術季活動網開放200位民眾免費報名參加打擊演出。

此外，市集現場也提供隨到隨玩的免費花藝、餐桌擺盤等創意體驗活動，民眾只要把實作作品，拍照上傳活動網頁、完成簡單的指定任務，就可獲得價值100元的餐券，可在當天的胖卡車折抵美食消費。

文化局長龔雅雯表示，市府積極推動三鶯文創整合計畫，由文化局帶領新北市美術館、鶯歌陶博館聯手創立「鶯歌藝術季」品牌活動，開跑至今，多項系列活動熱烈，歡迎民眾28日到陶博館戶外陶瓷藝術園參與市集活動，更多的活動資訊可上「鶯歌藝術季」官方網站https：／／www.yinggeartsfestival.com 或陶博館粉絲專頁https：／／www.facebook.com／YCMuseum 查詢。