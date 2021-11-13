高齡92歲的兩棲偵察營胡天雲連長（中）曾經歷823戰火洗禮，在金門度過10餘年戰地歲月，帶領袍澤獲得國軍莒光連隊榮譽。（金門縣府觀光處提供）

高齡92歲的兩棲偵察營胡天雲連長開心拿起老兵專屬紀念酒。（金門縣府觀光處提供） ★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

縣府規畫在老兵專屬紀念酒送完後，加碼送出蔡榮根博士的新作「狼煙未燼」。（金門縣府觀光處提供）

目前登島的老兵已有1300多人，包括同行親友在內近5300人。（金門縣府觀光處提供）

觀光處長丁健剛說明，金門老兵召集令活動至12月（金門縣府觀光處提供）

金門秋冬旅遊強檔活動「老兵召集令」今天迎來1支由走過823炮戰烽火，高齡92歲的兩棲偵察營胡天雲連長帶領的隊伍，48位老戰友精神抖擻重返英雄島，展現地表上最強悍特種部隊之一的氣勢，在尚義機場引起一陣騷動。

揪團踏上這趟金門行的召集人，前兩棲偵察營連長李維禎表示，此次同行老兵和眷屬共83人，其中兩棲蛙人弟兄有48人，還特別邀請曾經歷823戰火洗禮，在金門度過10餘年戰地歲月，帶領袍澤獲得國軍莒光連隊榮譽，今年高齡92歲的老長官胡天雲連長，也在疫情緩和的此刻一起回到金門。

昔日袍澤弟兄分別從台北、台中、台南、高雄等地趕到金門會合，他們在3天2夜的行程中，將回到溪邊海龍營區駐地，重溫當年一起淬煉戰技和摸黑出任務，枕戈待旦的往事點滴，也要到各地走走看看，踏勘金門從烽火戰地蛻變為觀光島嶼的變化。

觀光處長丁健剛表示，今年活動持續受到疫情影響，但登島的老兵已有1300多人，包括同行親友在內近5300人。縣府為迎接更多老兵來到，規畫在老兵專屬紀念酒送完後，加碼送出蔡榮根博士的新作「狼煙未燼」，書中描述金門流金歲月的酸甜苦辣，正對應著老兵當年戍守前哨，至今烙印難忘的往事，限量100本。

觀光處說明，金門老兵召集令活動至12月15日止，共規畫5大項系列活動。只要是曾經在金門服役且已退役之老兵，備具金門服役佐證文件、身分證及15日內來金機票，並完成活動任務，即可申領專屬禮，數量有限，送完為止。相關資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢或電082-324194。