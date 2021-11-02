半導體暨面板製程供應系統廠朋億（6613）公告第三季財報，稅後淨利1.35億元、每股稅後盈餘達3.99元，分別較去年同期明顯成長52.0％。朋億指出，主要受惠兩岸半導體產業客戶保持穩健之擴建計畫，帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備出貨及工程服務施作進度認列加速，再加上銳澤資源整併之效益。

朋億表示，2021年第三季半導體產業營收比重較去年同期的72.3％提高之86.8％水準，除受惠中國政府持續深化長期發展科技自主方向不變，中國半導體大廠亦陸續於中國多地?動擴建計劃，加上旗下銳澤同步受惠國際半導體大廠加大台灣地區佈建，帶動銳澤氣體二次配系統訂單挹注，堆疊整體營運表現。

不僅如此，尤其在各國加大投入半導體自主化發展，透過結盟銳澤策略佈局，2021年中國、台灣地區營收比重分別為59.7％、37.1％，亦同步創造朋億搶食中國、台灣等地區半導體擴建商機。

朋億進一步表示，由於銳澤旗下氣體分裝系統設備及工程服務業務平均毛利率略低於朋億整體毛利率表現，隨著銳澤營收比重達21.2％，影響第三季整體毛利率達19％，惟受惠兩岸地區主要半導體大廠客戶訂單需求保持強勁，推升整體產能稼動率隨著主要客戶拉貨力道放大而同步提振。

加上公司嚴格管控營運成本、費用，深化自動化生產效益等，挹注第三季營業利益仍較去年同期增加41.6％，展現良好獲利能力之精進。

展望2021年第四季，朋億持審慎樂觀看法。朋億看好半導體、記憶體、光電等大廠客戶針對旗下高科技製程設備的拉貨及施作工程服務保持高穩定進度，目前公司之在手訂單金額已達去年同期之一倍以上，可望未來營運隨著訂單量能充沛、高訂單能見度保持良好成長力道。

此外，公司將持續招募台灣優質專案工程人員，建置優質人力，優化朋億及銳澤之競爭力，持續放大併入銳澤實業資源整合之效益，完善朋億於氣體設備供應服務整合，助力朋億未來整體營運更上層樓。