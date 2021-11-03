台灣男人到底懂不懂尊重？｜烏克蘭女生真的是花錢可以買的嗎？

網路文章指烏克蘭女生吃飯2次就可去開房間，烏克蘭美女佳娜錄影片駁斥。（截自youtube林佳娜頻道）

佳娜怒斥網路文章作者。（截自youtube林佳娜頻道）

對於烏克蘭女性，台灣男性存在不少幻想，日前一名自稱留學生的台男，在網路發表「跟烏克蘭女生交往」的經驗文，提到與烏克蘭女生約吃晚餐2、3次，就可以直接帶去開房間。對此，已來台灣3年的烏克蘭美女佳娜氣炸，錄影片轟「台灣男人到底懂不懂尊重？」，強調烏克蘭女性才沒這麼隨便，不要隨便相信網路文章。

佳娜指出，最近有很多台灣男生傳一篇Dcard文章給她看，問她裡面說的是不是真的，她表示自己是個很不容易生氣的人，但是看完這篇文章，她只想問：「你吃了什麼藥可以寫出來這個東西？你有病嗎？」。

該文提到，烏克蘭的女生特別喜歡走路逛街、戶外景點。若想進一步發展，約會2、3次後請她們吃晚餐，願意就是接受告白的意思，「吃完晚餐，不要送對方回家，直接帶去打炮，不要不好意思，遊戲規則真的是這樣。」。

對此，佳娜表示：「你跟我走2次路，然後你請我吃食物，就可以Fuxk我？你覺得我在家沒有食物吃，我不能自己去餐廳嗎？這是什麼意思？」，她強調，一般的烏克蘭女生也會怕被男生覺得自己很隨便，大概交往2、3個月才會去對方的家裡。

佳娜直言寫這篇文章的人「你完全不懂你寫什麼，也完全不懂烏克蘭的女生」，更好笑的是，不少台灣男生看完文章說「謝謝老師，我們要去烏克蘭留學」。佳娜說你們應該要謝謝我，讓你們沒有被騙，以為走一兩次路就可以帶烏克蘭女生回家，「沒有這個東西」，佳娜強調不要隨便相信網路文章。

眾多網友看完影片也紛紛留言：「謝謝佳娜這麼詳細清楚的說明這個內容，也讓大家知道烏克蘭的實際狀況」、「感覺佳娜氣到快中風.. 辛苦了」、「每個國家都有好人和壞人，遇到這種有病的人，笑笑就好」、「佳娜妳很棒，站出來替烏克蘭的女孩發聲，大家一定都會肯定妳的做法，希望不要因此壞了妳對台灣的印象！」。