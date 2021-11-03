台電預計2025、2026年起要向民營電廠採購燃氣發電，但第一階段竟流標，傳出恐面臨缺電危機。經濟部長王美花3日上午在立院接受質詢時解釋，因為只有1家來投標，依照規定必須要有3家，她也話鋒一轉，強調因應用電成長「都必須有規劃」。

王美花3日赴立法院經濟、社會福利及衛生環境、財政委員會第一次聯席會議針對「生技新藥產業發展條例修正草案」進行書面報告。會前接受聯訪時表示接連被問到用電、缺電問題，她說，電力供應都是要做長期規劃，因應舊的機組不斷淘汰、用電成長，都必須有規劃，三接也是為了北部用電需要，目前已經蓋到一半，且兼顧保護藻礁、供電需求，一定要讓三接推動，這對供電有很大需求幫助。

王美花說，協和電廠現在是4部燃油機組，現在也要改成相對低碳的燃氣機組，但天然氣要從國外運送過來，就一定有接收站，四接這部分正在環評審查，外界很擔心會對環境造成影響，但像中油在高雄永安接收站，接受站底下也有非常豐富珊瑚生態，「我們有有經驗，一起與台電把生態顧好」。

中選會即將針對公投案舉辦電視說明會，13日首場由經濟部長王美花談「珍愛藻礁」，王美花強調，屆時會向大家說明她了解的事實，以及政府其實做很多努力保護岸邊藻礁，包含將接收站外推、連海底礁石等議題，已兼顧藻礁與供電需求。