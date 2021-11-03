人不要甲豬住！台南市白河區竹門里、馬稠後里百餘位民眾，3日集體前往市府永華市政中心拉白布條，抗議市府去年核准業者在社區內擴大興建大型養豬場，嚴重影響在地居民的生活品質，要求撤照。市府農業局指出，此案係業者合法申請建置，也已獲得工務局核發建照，一切依法行事，但也希望業者能與居民溝通，一旦有汙染情事，該局更將與環保局聯合稽查、依法開罰。

台南市白河區竹門里、馬稠後里百餘位民眾集體前往市府永華市政中心拉白布條，抗議市府核准業者在社區內擴大興建大型養豬場，要求撤照。（洪榮志攝）

農業局還說，儘管經台南市議會三讀通過，已於10月8日生效的《台南市新設置畜牧場自治條例》，明訂新設置的畜牧場，應距離住宅（不含農舍）、行政機關辦公處所、商店、廠房、廟宇、學校、醫院等用地400公尺以上，禽畜糞尿資源化設施則是1000公尺，但因此案為舊場，並不適用新法。

台南市白河區竹門里馬稠後里反對社區內建置大型養豬場自救會召集人鄭坤鐘表示，市府去年在未經環境影響評估的情況下，核准許姓業者在白河區竹門段871、874地號建造大型養豬場，並提供設施獎勵補助，但因該場位於社區內，加上又位於河川堤防及頭前溪上游水源區，每天排放的廢棄物將嚴重汙染河川，也將影響在地居民的居住環境品質及安全，要求立即撤照停工。

台南市白河區竹門里馬稠後里反對社區內建置大型養豬場自救會召集人鄭坤鐘強調「人不要甲豬住！」。（洪榮志攝）

參與抗議行動、高齡96歲的郭老先生也說，這是他生平首度參加街頭抗議，市府核准養豬場建在社區內，為了不讓子孫們每天聞到惡臭，才決定到市府抗議。

農業局表示，該養豬場早於1995年即已申請核准建置，去年業者申請擴大建置畜牧設施時，第五河川局曾回文指用地並非列管的水源區，因此該局予以同意；至於業者申請建照，預定擴大興建內含1層13棟的豬舍時，亦獲工務局核准，一切都是依法行事。