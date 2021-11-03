39歲換腎患者高小姐，因內分泌失調難受孕，在林口長庚醫療團隊協助下懷上雙胞胎，並安排跨科照護，歷經安胎、剖腹生產與早產兒密集照護，最後母嬰均安，一家四口團聚享天倫樂。

長庚醫院今天舉辦記者會，分享團隊幫助換腎婦女高小姐成功懷孕，喜獲雙胞胎實現當媽媽的心願。高小姐一家四口今天也現身，以自身經驗鼓勵更多腎病患者。

林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科主任吳憲銘說明，高小姐年幼時常因血尿就醫，18歲時因長期腎臟發炎引發腎衰竭，需要終生洗腎，也導致內分泌失調，儘管11年前盼到換腎機會，但術後一直無法懷孕。

吳憲銘說，腎衰竭患者懷孕機率僅2.4%，經過多次試管嬰兒後，高小姐終於成功懷孕，但腎臟在懷孕過程扮演要角，腎功能甚至決定能否順利生產，因此團隊安排跨科別照護，請腎臟科醫師同步追蹤換腎後使用抗排斥藥物與腎功能狀況。

林口長庚醫院腎臟科系主任田亞中說明，換腎患者易出現排斥現象，且隨著懷孕週數增加，對腎臟的負擔會愈大，如有排斥反應或是腎臟功能變差，需要馬上終止妊娠。

吳憲銘說，高小姐在懷孕23週時，發生早期破水和宮縮的情形，醫院立即安排住進高危險妊娠病房安胎。林口長庚醫院產房主任詹耀龍說，安胎到29週時，隨著宮縮越來越頻繁，決定安排剖腹生產，同時也請新生兒團隊在手術過程中待命。手術後，順利產下2名女嬰，母嬰均安，但體重偏輕僅855克和945克。

雙胞胎姐妹花立即轉入新生兒加護病房照護，林口長庚醫院新生兒科主任林瑞瑩說，早產兒肺部發育不成熟，可能會用到呼吸器，而體重不足則會遇上餵食問題，對媽媽、寶寶和醫療人員來說，都是長期抗戰與煎熬。

林瑞瑩說，所幸經3個月的努力，姐妹花順利出院，出院時體重增加到2870克和3690克。

同時，母親高小姐也持續在院內追蹤腎臟功能，目前恢復良好，享受一家四口天倫之樂。

「很感謝林口長庚團隊，給我當媽媽的機會！」高小姐今天對醫療團隊表達感謝，也呼籲腎友們不要氣餒，一路走來儘管艱辛，但在專業團隊協助下，也完成看似不可能的任務。

吳憲銘也說明，腎病患者懷孕不易，先前國際間僅有18例換腎病人成功誕下雙胞胎的案例，國內更是罕見。林口長庚醫院婦產部長盧佳序說，像高小姐這種高危險妊娠個案，團隊會啟動跨專科照護，確保母嬰安全。

林口長庚醫院副院長賴瓊慧表示，洗腎患者懷孕不易，團隊幫助換腎病人經試管嬰兒產下雙胞胎更是困難，在跨科合作下最後母嬰均安，為全人醫療做了最佳示範。（編輯：陳仁華）1101103