身為家庭主婦的您一定有這種困擾，寒冬之際，衣服、內衣、內褲等貼身衣物晾在陽台怎麼曬也曬不乾，甚至有異味產生，反而越洗越臭，若曬在室內需加開除濕機，一整個冬季下來電費金額十分可觀。

身兼家庭主婦、藝人身份的張棋惠，家住濕冷的北部，整理了「3招小撇步」讓你在嚴冬曬衣更快乾免煩惱。

一、避免衣物重疊掛曬：將較長和較短的衣物交錯吊掛，增加衣物之間的空隙，衣服能更快乾。

二、同時使用除濕機和電風扇：使用除濕機的同時，以電風扇輔助增加空氣對流，藉此縮短除濕機開啟的時間(此方法僅適用於密閉空間使用)。

三、衣物選擇快乾且透氣的面料：選購材質輕薄且透氣的衣物、內著能大大減少衣物晾曬所花費的時間，亦能避免衣物曬不乾產生異味。

藝人張棋惠代言的瑪榭無縫抗菌內褲，材質輕薄透氣，清洗後掛在通風處一夜就乾，快乾及透氣的特性，對工作需要南北奔波、長時間下榻飯店、假日帶小孩出門，活動量極大的張棋惠來說，無疑是心中的內著首選，張棋惠說：「瑪榭無縫內褲是我一試穿就愛上的內褲！」

圖：服貼包臀版型，不夾臀不勒肉。

圖：100%台灣製的好品質。

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