COVID-19公費疫苗預約平台之BNT、AZ疫苗預約，各別於今日上、下午陸續開放，上午BNT開放後系統運作順暢，自上午10點開放後，10分鐘內便完成18萬人預約，30分鐘完成42.8萬人，一小時便有52.5萬人完成，系統最高峰流量出現在10：03，每分鐘高達49.7萬人次流量。上午預約作業相當順利，進入等候室的民眾也能很快排到。

今早傳出1922入口網站爆掉導致畫面出現「無法連線」，原因是在10點開放前就有民眾已先進入1922入口網站卡位，入口網站為了讓民眾公平性預約，10點開放時，先卡位民眾就會看到此提示訊息，此為正常狀況，要請他再重新連線1922入口網站，並無無法連線情事。

此外，關貿網路也特別提醒民眾，務必先確認自身網路連線穩定，特別是使用wifi分享網路的民眾，而尖峰時若進入等候室也請耐心等待，不需按F5或重新整理按鍵，否則系統會安排重新排隊，各縣市施打量能充足，民眾不必擔心。