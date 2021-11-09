關務署今日表示，海關加強查緝盜版書籍，11月海關查獲一批盜版原文教科書，共計50本，申報金額高達62萬元，海關與商標權人與著作權人聯繫，清查鑑定後，認定是仿冒品，依商標法移送司法機關偵辦。

海關表示，過去對於書籍輸入風險性比較小，書籍也幾乎沒有什麼稅率，所以查緝力度沒有那麼強。但是近來民眾透過一頁式廣告或者是網路平台，以低於市價的折扣買入促銷書籍，等待收到時才發現印刷、排版和紙張都有瑕疵，想要辦理退換貨，又幾乎都是境外的網站而求助無門。

關務署表示，著作權人對輸入侵害其著作權的書籍，得可以依據《著作權法》規定申請海關先予以查扣，等到民事法院判決確定，由海關予以莫入。另依據海關緝私條例規定，報運非屬真品平行的侵害著作權書籍，可處或價3萬元以下罰鍰並沒入其貨物。

關務署呼籲，民眾應尊重智慧財產權人心血結晶，共同維持公平貿易秩序，勿輕信購買網路上不合理的低價書籍，保障自身權益。