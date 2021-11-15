截至14日24時，遼寧大連本輪疫情確診病例累計達260例。大陸國務院副總理孫春蘭近日親自赴大連視察，嚴防疫情擴散。

孫春蘭12日開始在大連調研指導疫情防控工作，視察大連市疾病預防控制中心、大連市公安局、超市商場，進一步了解核酸篩查、流調溯源、社區封控及居民生活保障等情況，分析研判當前疫情形勢，針對工作中的薄弱環節和漏洞，部署推進重點防控任務。

孫春蘭指出，迅速開展核酸檢測是落實「四早」要求的關鍵措施，核酸檢測要加快，組織要更加科學高效，著力提高檢測能力，爭分奪秒，加大力度、加密頻次，盡快摸清疫情風險點。嚴防疫情在省內跨區擴散、向省外溢出。社區防控要加強，嚴格社區分級分類管理，堅決阻斷疫情在社會面傳播；持續開展全域消殺，確保全方位、無死角；針對隔離點等防控的薄弱環節，壓實責任，堅決避免交叉感染。宣傳工作要創新形式，引導居民增強防控意識，做好科學防護，做到群防群控、群防群治、群策群力。

根據《遼寧日報》此前報導，在莊河，孫春蘭來到大學城、相關企業和酒店，實地調研高校疫情防控、人員隔離、冷鏈管理、環境消殺、隔離點管理等情況，看望慰問社區幹部、公安干警等一線防控人員，強調堅持就是勝利，關鍵時期要咬緊牙關、連續作戰，遵守規程、抓好細節。

此外，有專家推測，大陸本輪疫情源自於冷凍物流。在大窯灣海關，孫春蘭特別提到要做好「人、物」同防，全面排查口岸貨物入關風險隱患，守好國門。