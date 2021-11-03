大展證券10月獲利0.79億元 14:302021/11/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上櫃證券股大展證券（6020）於3日公布自結十月業績，單月稅前盈餘8216萬元，單月稅後盈餘7952萬元，單月每股稅後盈餘（EPS）為0.32元。 大展證券累計前十月業績，稅前盈餘7億2085萬元，稅後盈餘6億5151萬元，累計每股稅後盈餘（EPS）為2.58元。大展證券另公布到十月底淨值47億1732萬元，每股淨值為18.69元。 《半導體》華東Q3轉盈 每股賺0.04元 《半導體》典範Q3獲利飆13年半高 前3季每股賺1.8元 #大展證 #業績 #單月 #稅前盈餘 #每股稅後盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》國賓登4月高價 Q3每股賺0.19元 13:242021/11/03 財經 晶片荒 10月機車市場衰退二成 04:102021/11/03 財經要聞 瑞穎前三季營收獲利創同期新高 第三季獲利不如去年 11:292021/11/03 財經 《生醫股》長聖10月營收長紅 Q4仍有續航力 08:012021/11/03 財經 《金融》金融三業前3季賺逾8千億 已創全年新高 07:442021/11/03 財經 《資訊服務》時局不利 聚碩10月營收走衰 11:082021/11/03 財經 《金融股》京城銀10月獲利回升 前10月續寫同期高 10:512021/11/03 財經 華新科 上季賺逾半個股本 04:102021/11/03 證券．權證 台灣精銳上市案 5日審議 04:102021/11/03 證券．權證 《汽車股》劍麟Q3虧轉盈 前3季每股盈餘2.71元 10:172021/11/03 財經 中鴻財報亮眼 Q4營運續旺 04:102021/11/03 證券．權證 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 又被黑？台積3奈米恐GG了 明年iPhone 14遭爆用舊晶片 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。