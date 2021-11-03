上櫃證券股大展證券（6020）於3日公布自結十月業績，單月稅前盈餘8216萬元，單月稅後盈餘7952萬元，單月每股稅後盈餘（EPS）為0.32元。

大展證券累計前十月業績，稅前盈餘7億2085萬元，稅後盈餘6億5151萬元，累計每股稅後盈餘（EPS）為2.58元。大展證券另公布到十月底淨值47億1732萬元，每股淨值為18.69元。

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