有些人認為，愛一個人就應該表現出來，甚至喜歡在社群平台上放閃，但對於有的人來說，交往是兩個人的事情，因此不需要詔告天下，《搜狐網》近日分享4個平時不喜歡放閃的星座，讓人誤以為他們不夠愛另一半，但其實他們是用實際行動來證明自己的愛。

1.牡羊座

牡羊座不喜歡放閃，看到有情侶到處秀恩愛，反而會讓他們反感，認為這樣很不自然，因此牡羊座談戀愛時，比較喜歡直來直往的，對於有些人來說，反而會覺得沒有情趣，雖然他們不愛說甜言蜜語，但會用行動證明自己的愛，時常關心另一半的狀況，只要伴侶需要幫助，他們一定會馬上給予協助，讓伴侶擁有安全感。

2.獅子座

獅子座個性內斂又穩重，他們不喜歡把感情攤在檯面上讓眾人看，所以平時不喜歡放閃，獅子座認為這是個人隱私，不過他們愛一個人會愛屋及烏，會把最好的都留給另一半，能陪伴愛人是他們最享受的事情，而且會注意伴侶很多的小細節，例如喜歡什麼東西、討厭吃什麼食物，也會盡可能的滿足愛人的需求。

3.天秤座

天秤座其實害怕與人打交道，因為他們很在乎別人的想法，平時會嚴格的約束自己，就是擔心自己沒把事情做好，因此他們絕不會在別人面前放閃，不希望自己的感情被放大檢視，而是喜歡用自己的方式表達愛意，例如為伴侶煮一頓飯，或是對方遇到困難時，他們會第一時間挺身而出，為愛人想辦法解決問題。

4.摩羯座

摩羯座認為愛一個人，應該是要用行動表示，而不是光用嘴說，因此他們並不喜歡放閃，認為這種行為只是做給別人看的，根本沒有任何意義，他們若是很喜歡對方，就會用實際行動證明愛意，例如記住愛人的生日，並時不時給對方驚喜，雖然很少對伴侶說出「我愛你」，但仍然讓另一半感受到被愛的感覺。