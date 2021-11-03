NBA本季重要的新規則上路之後，聯盟競賽委員會開始研議下一個規則修改，就是限制球員在「攻守轉換的階段」故意犯規。現在的球隊流行快攻，很多時候是抓下防守籃板就馬上往前場傳，視情況長驅直入或在三分線攻擊。防守方如果發現來不及阻止快攻就直接犯規，如果不是在對手投籃動作時犯規，就可以藉著哨音打斷對手的快攻。

美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)引述聯盟內部消息指出，競賽委員會於3日討論了這種打斷對手快攻的策略性犯規，他們不喜歡這樣，打算改變規則來杜絕，如同他們禁止「不自然投籃動作」或是「非籃球專業動作」一樣。

在一般的情況，進攻方過於積極爭搶進攻籃板，並且爭搶失敗的時候，就很可能來不及回防對手發動的快攻，這時候最常見的就是在半場的地方犯規。例如籃網前鋒杜蘭特(Kevin Durant)先前因為把球砸向觀眾席而遭罰款，當時他接獲隊友從後場的傳球，有機會在三分線空檔出手，但被溜馬麥康諾(T.J. McConnell)從後方拉扯破壞，麥康諾的動作類似競賽委員會所說的策略性犯規。結果杜蘭特被吹技術犯規，溜馬罰1球，麥康諾以犯規成功阻止快攻。

對於投籃騙犯規的動作，本季NBA是從裁判的執法尺度來改善。外界預測要改變攻守轉換階段的故意犯規，聯盟大概會朝向「加罰1球繼續進攻」之類的方式來嚇阻故意犯規的一方。