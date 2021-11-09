又見金融壽險業「掃」走整棟大樓！9日商用不動產市場開出紅盤，南山人壽（5874）傍晚公告，以8.01億元，買下台北市內湖瑞光路整棟大樓，賣方為浩鑫公司（2405）。

世邦魏理仕表示，隨著疫情趨緩投資人進場備貨腳步亦更加積極，位於台北市內湖瑞光路上全棟商用大樓，稍早以8.01億元，成功售出，根據公開資訊觀測站公告，本案基地面積約計520.05坪，總建物面積約計2158.81坪，購入的投資人為南山人壽，預估將有效為公司帶來長期穩定租金收益。

受委託處理此案的CBRE世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示：「本案係台北市區內稀有全棟出售的標的，加上目前出租情況良好，能提供投資人長期穩定收益，對許多投資人而言是可遇不可求的投資機會，是吸引投資人青睞的主要因素」

根據CBRE世邦魏理仕觀察，去年以來受到新冠疫情在全球市場所引發的經濟衝擊誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛採取多元佈局，並策略性提高不動產部位；有鑑於國外投資風險及避險成本升高，保險業者的積極靈活佈局是久違多年。

世邦魏理仕表示，壽險業佈局不動產投資於2012年達到顛峰，單年投資總額達1185億元，然金管會緊接著祭出不動產投資控管相關措施，包括投資素地的開發時程、購買商用不動產應符合最低收益率等限制，使得壽險業於國內不動產市場的佈局動作隔年即遽減，直至近兩年熱絡程度再現，令市場信心大振。