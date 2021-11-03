新華社今天（3日）報導，中國最高人民法院印發通知要求全國法院認真貫徹執行《關於建立健全禁止法官、檢察官與律師不正當接觸交往制度機制的意見》、《關於進一步規範法院、檢察院離任人員從事律師職業的意見》，切實維護司法廉潔和司法公正。

通知提出，要重點圍繞法院工作人員違反「負面清單」的行為，針對與律師違規接觸交往、親屬違規代理案件、離任人員違規從事律師職業等問題，深入開展專項清理，對排查出的問題，明確整改措施、整改期限，逐人整改、逐一銷號。貫徹「自查從寬、被查從嚴」政策，教育引導有關人員主動講清問題，深挖徹查違法違紀問題線索。

通知要求，要強化日常監管，依託「三個規定」記錄報告平台，健全完善幹警親屬和離任人員從事律師職業、幹警執行任職回避規定、涉律師違規人員處理情況等工作台賬，實施動態管理，即時跟進監管。扎實做好離任人員離任前從業去向報告、從業限制審核、簽署承諾書等工作，定期組織回訪核查。

中國最高人民法院近日還印發了《關於加強和完善法官考核工作的指導意見》。其中明確提出，法官考核要根據公務員考核相關規定，準確立足四級法院審級職能定位，區分不同法院層級、不同業務條線，按照幹部管理權限、規定的標準和程序，分級分類開展。

在員額退出方面，這份指導意見把握「優勝劣汰、能進能出」的工作導向，明確規定法官年度考核不稱職，或者連續兩年考核為基本稱職的，應當退出員額。