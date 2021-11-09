有媒體接獲爆料指出台鐵東區協調中心主管半年出差100多天，家就住花蓮還「出差」花蓮並且領近5萬元差旅費，基層出差卻難申請。台鐵回應指出，該位主管屬因公奉派出差，支領差費爰無疑義且合於規定。

台鐵說明媒體報導東區協調中心主任行事一節，表示為加強部門橫向聯繫，有效整合設備維修與營運需求，提升運務、工務、機務、電務、資產開發及附業營運等部門協同作業效率及效能，即時掌握及因應事件處理狀況，台鐵局設立「橫向聯繫各區（北、中、南、東）「協調中心」，統籌該轄區內各單位營運安全整合、例行性營運、維護後勤及行政支援等功能工作權責及介面協調之事項。

台鐵表示，因台鐵局均指派局本部資深高層主管（副總工程司或專門委員）擔任中心主任，且規定應進駐地區執行督導業務，屬因公奉派出差性質，支領差費爰無疑義；另各該主任於進駐執行業務期間得不受「台鐵局員工國內出差及旅費報支注意事項」第4點第2款每月出差不得超過10天之限制，前亦經專簽核定，支領合於規定。

台鐵說明，復查4個區域協調中心，又以東區協調中心轄管範疇最廣，從暖暖至古莊轄區路線總長409.5公里，且自成立迄今年11月1日止，包含協同工作橫向協調作業、在建工程及保安裝置巡檢作業、配合事故（事件）調查作業、會同鐵道局工程查核作業、防疫措施及其他辦理事項等，高達774件，是各區之冠，業務量實不輕鬆。

台鐵表示已建立地區協調中心的評核制度，將詳查各協調中心業務推動情形，加強對主管及人員考核，以確保中心運作績效。