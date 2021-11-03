中國商務部3日晚間表示，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）保管機構東協祕書處發布通知，宣布汶萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東協成員國和中國、日本、紐西蘭、澳洲等4個非東協成員國，已向東協祕書長正式提交核准書，達到協定生效門檻。根據協定規定，RCEP將於2022年1月1日對上述十國開始生效。

綜合陸媒3日報導，稍早前，在澳洲及紐西蘭相繼宣布完成RCEP的核准程序，以及將於2022年1月起生效後，中國外交部3日表示，中方願與各方共同努力，推動RCEP早日生效實施，儘快釋放紅利，促進區域經濟一體化和長期繁榮穩定。

中國外交部發言人汪文斌表示，在前不久舉行的東亞合作領導人系列會議上，中方與有關各方一道呼籲推動RCEP儘早生效。

報導稱，澳洲外交貿易部2日表示，RCEP確定將於2022年1月1日生效；紐西蘭貿易和出口增長部長Phil Twyford同日表示，紐西蘭已經批准RCEP，預計自2022年初開始生效，該國企業將能夠利用RCEP的機會。

由中國所主導的RCEP是由15個經濟體達成的貿易協定，成員國包括中國、日本、韓國、紐西蘭、澳洲與東協10國，只要東協有6國與中日韓紐澳等國有3國批准，並與遞交核准書給東協祕書長，RCEP就會在60日後生效。