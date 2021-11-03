行政院今晚發布新聞稿表示，行政院副院長沈榮津近日為穩定物價，召開多次會議，並將提出穩定物價重點，包括維持水電油氣價格，明年3月底前不調漲電價，若汽油漲至30元以上，中油將吸收漲幅。天然氣、桶裝瓦斯在今年11月，價格都不會調整。

沈榮津表示，若95無鉛汽油漲至30至32.4元，中油將吸收25%漲幅，漲至32.5至34.9元時，中油將吸收50%漲幅，若超過35元，中油及政府會吸收75%漲幅。

沈榮津指出，農委會已建立農畜產品價格監控機制，青蔥自11月下旬起價格將逐漸回穩，目前豬肉交易尚在合理價格，雞肉近一個月都沒有異常波動。

沈榮津說，黃豆自5月至今已下跌25.1%，國內沙拉油價格漲勢可望穩定。衛生紙紙漿目前庫存量超過1個月，無上漲壓力，也可確保供應無虞。

沈榮津表示，多數業者已支持政府穩定物價，不會調漲嬰兒奶粉、麵粉，而醬油價格仍然平穩，至於近期雖有部分泡麵漲價10%，但那是因為10年未調整，故反映成本，並非全面漲價。

沈榮津指出，目前鋼、鋁等物料已協調中鋼、中鋁公開盤價，優先供應國內所需。鋼筋目前每公噸23400元仍屬穩定。砂石近1年來價格都相當穩定。交通部也已跨部會協調，將成立工作小組，穩定海運貨櫃及運費，提供國內進出口業者優惠運價。

沈榮津說，公平會及法務部會密切注意市場動態，若有聯合壟斷、囤積、哄抬等情形，將立即偵辦。若有民眾發現不合理漲價或聯合哄抬，可撥打24小時專線0800-007-007檢舉。