宏碁旗下上櫃小金虎安碁資訊（6690）3日宣布，將以近4.76億元買回宏碁雲架構服務股份有限公司（eDC）100％股權，以強化其在優化及完善客戶於資訊安全及雲端維運、備援與復原等全方位服務之能量，進而提升其競爭力。

安碁資訊指出，因應駭客勒索黑色產業日益茁壯，復原與備援服務已成為優化與完善本公司提供客戶資安服務所必需，經董事會決議通過，將以4.76億元．向宏碁取得宏碁雲架構服務100%股權，預計於明年1月完成交易。

由於宏碁雲架構為安碁資訊在申請IPO前、於2017年12月31日將原營運範疇中的機房及雲端維運服務管理、商業軟體銷售兩項業務分割，而另設置的宏碁旗下新子公司。其中，該兩項業務在安碁資訊未分割業務前的營收比重，就分別占了約47％及19％。

依宏碁年報顯示，宏碁雲架構去年度營收可達逾6.4億元、稅後淨利逾0.42億元，估在明年併入安碁資訊後，將有助挹注其相當的營運動能。

安碁資訊今年以來營運表現亦逐季走升，第三季營收2.08億元，季增1.46％、年增5.58％，毛利率、營益率分別為44.84％、12.88％，稅後淨利2287.2萬元，季增9.5％、年增11.1％，EPS 1.35元，為今年高峰。

今年前三季累計營收5.93億元、較去年同期成長9％，三率皆站高、毛利率及營益率分別達42.67％和12.22％，累計稅後淨利6012.9萬元、年增10.45％，EPS 3.54元。