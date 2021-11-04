運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬牛、虎、馬、鼠的人在今年年底迎來今年最璀璨的時光，生活和事業都非常順遂，心情愉悅，日子過得輕鬆又幸福。

▍1.生肖牛

屬牛人實力堅強，在職場上總是努力打拚，前陣子過得比較辛苦，不過越接近年底運勢越好，尤其財運更是明顯上升，而且事業更加順利，過去遇到的困難和阻礙一一解決，無論是生活或職場上終於能感到輕鬆許多。

▍2.生肖虎

屬虎人善良又穩重，眼光長遠，凡事會經過縝密的計畫才行動，今年前半段遇到比較多挫折，不過他們沒有被打敗，勇於面對挑戰，終於度過難關，年底這段時間苦盡甘來，事業步上軌道，賺錢順利，不需為了經濟煩惱，好運會一直延續到2022年。

▍3.生肖馬

屬馬人看似隨性，其實心思很細膩，對許多事情都有獨到的想法，2021年前半段他們都在埋首努力，終於在年底能做出亮眼的成果，他們今年最璀璨的時光都集中在年底，在職場中脫穎而出，打敗眾多對手，整個人處在最佳狀態，找到正確的做事方法，成功唾手可得。

▍4.生肖鼠

屬鼠人頭腦靈活，行事風格低調謹慎，通常給人很好的第一印象，他們身邊有很多貴人，在年底能找到合作愉快的夥伴，事業一帆風順，很容易做出成績，無論生活或職場上都順心如意，過著沒有煩惱的幸福日子。