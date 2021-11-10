金曲歌后艾怡良推出全新創作大碟《偏偏我卻都記得》，光臨那那大師「那那大歌廳」，除了演唱多首新歌外，還接受那那出題進行演技大考驗，讓入圍第58屆金馬獎最佳新演員的她直呼：「拜託評審要看這段影片！」

那那大師預祝艾怡良演唱會大成功，也恭喜她入圍金馬新人獎。(小鋼砲娛樂提供)

為了迎接艾怡良，那那化身成《我沒有談的那場戀愛》電影女主角郭勤勤，爆炸頭髮型披上紅色圍巾，逼真還原度連本尊都大讚「比我還漂亮。」艾怡良特別把新歌〈我多想變成她〉首唱獻給那那大歌廳，自曝過往感情裡的卑微性格，同時內在又充滿貪婪個性。兩人暢聊音樂作品外，那那特別出題考驗艾怡良的演技實力，為金馬奪獎之路提前暖身，結果兩人笑場不斷，還一度中斷錄影。

〈我多想變成她〉是艾怡良過往戀愛記憶，自曝：「想起之前離開我的男生，就跟這個『她』在一起了，封鎖後再解除封鎖，半夜偷看他們出遊的照片，觀察女生的穿著，使用什麼香水」，甚至笑談說：「到底是吃什麼才會這麼漂亮」

除了在節目首唱新歌，那那特別安排兩段演技考驗測試艾怡良的入圍實力，第一段要面對鬼臉深情說出荒唐台詞，艾怡良立刻擺出斜眼生動表情，令那那招架不住，頻頻笑場，那那也以極醜誇張鬼臉反擊，結果兩人都挑戰失敗。第二段則上演「姊妹撕破臉」戲碼，那那又一次請出音樂夥伴阿超客串，兩人為爭搶男友互相飆罵，結果一言不合竟上演音樂劇，搞笑熱唱蕾哈娜的〈Only Girl〉，上一秒還在罵人，下一秒立刻跳舞，艾怡良笑到肚疼大喊「這個通告太逼人！」

節目最後兩人除了合唱經典作品〈我們的總和〉，艾怡良還獻唱新歌〈以灰之名〉，那那也預祝艾怡良明年1月22號首場北流演唱會「從夜晚出生的我們」大成功。