金曲台語歌王施文彬日前上節目透露，打第一劑新冠肺炎疫苗前，測量血壓發現飆到170，吃了降血壓藥再次測量，非但沒緩和還升到190，他因此延緩兩周施打，先透過飲食調養身體。

施文彬坦言家族有糖尿病史，容易引起高血壓，但因為逃避心態，已經57歲了從沒做過健檢：「到中年身體一定有毛病，健檢了就會什麼都不能吃，所以拖一天算一天。」他笑說雖不鼓勵這種心態，但生活得無憂無慮，尤其音樂和電競事業兩得意，能把時間花在喜歡的事情而且有賺錢，他已經很知足。

施文彬上節目透露打疫苗前血壓飆高，嚇壞醫生。（年代新聞提供）

他也在《聚焦2.0》節目中感謝「二姐」江蕙，他剛出道時兩人合唱〈傷心酒店〉，讓他一炮而紅，同名專輯狂賣300萬張，這首經典對唱曲在KTV霸榜至今28年，他感性地說沒有江蕙就沒有他，更獻唱江蕙翻唱過的金曲〈再會啦心愛的無緣的人〉，一展好歌喉也表達感謝。節目中有醫師來賓是他的忠實歌迷，主持人高文音替粉絲謀福利，施文彬大方與粉絲合唱，相當寵粉。