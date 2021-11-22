許書豪去年與前東家約滿後獨立製作，近日加盟華納音樂，22日推出新單曲〈Touch Control〉，是他埋首創作相隔近一年的作品，如今歌曲終於問世，許書豪在IG開心發文：「我復活了！救我出去。」該曲傳達網路世代透過社群談情說愛的現象，述說在感情中因為隔著距離帶給人捉摸不定的不確定感，題材呼應時事、社會現象。

曾入圍金曲獎最佳國語男歌手的許書豪，歌唱生涯從儲備歌手、考取街頭藝人證照到處演出、加盟上行娛樂到去年重回獨立製作，如今獲國際唱片公司青睞簽約，他表示：「2021年不知不覺就走到尾聲，很開心跟大家分享好消息，也很期待跟華納一起創下更多里程碑。」也預告即將推出全新EP。

許書豪推出新單曲〈Touch Control〉。（華納音樂提供）

他日前拍攝〈Touch Control〉MV，與女主角透過厚厚的螢幕猜測彼此心意，令人摸不著頭緒卻又好玩刺激，最後才發現原來都只是自己的一廂情願。最令他感到挑戰的是必須單獨跟螢幕演獨角戲，許書豪說：「一開始還覺得有點尷尬，不過到最後心裡是覺得豁出去了。」笑說自己的演技因此進步不少。有趣的是，拍攝與女主角林映唯舞蹈互動的這一幕，對方把頭貼在他胸膛，許書豪笑說自己心跳快到對方都聽得到，坦言自己在拍這幕想到要跳舞就有點緊張，林映唯也說他心跳有力到「彈」到耳朵都有感。