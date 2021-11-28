大陸知名27歲男星許魏洲，擁有俊俏的外表與185公分的高䠷身材，自2015年出道後便受到矚目，加上他曾在BL電視劇《上癮》中展現自然又精湛的演技，使人氣不斷攀升。但隨著人氣升高，許魏洲也受到許多「私生飯」的騷擾，近日更傳出有女粉絲直接闖入他家帶走私人物品，讓他的公司忍不住發文警告。

許魏洲所屬工作室在今（28）日突然發文表示「近日，在許魏洲先生住處門口再次發現個別人員無故逗留，並存在疑似拿走私人物品的行為。對於此類無底線不理智的行為，我司在此嚴重警告相關人員，該行為已經嚴重侵犯許魏洲先生的個人隱私，我司將保留追究其法律責任的權利，以維護許魏洲先生的人身安全和合法權益。同時在此呼籲大家，請給予彼此足夠的尊重，理智追星，謹言慎行，積極傳播正能量」，貼文中還公開一段監視器畫面。

只見影片中，一名長髮女子頭戴著帽子及口罩，手上還拿著一個塑膠袋，熟門熟路的打開許魏洲家門前的櫃子，並從中拿出裡面的物品，接著就像是拿走自己的東西一樣直接帶走。

而畫面公開後，也讓網友大為震驚，紛紛留言表示「怎麼這麼恐怖，支持維護權利」、「強烈抵制私生飯」、「還要不要讓人生活」、「這種愛太可怕了」、「嚇死人，追星要理智，私生不是粉絲」、「幸虧有裝監視器」、「我比較好奇她到底偷拿什麼東西」，引起網友熱烈討論。