台南市1名4歲男童日前深夜獨自包著尿布，在南區金華路二段一帶找媽媽。由於說不出媽媽的名字及住家，警方發現後，先將男童帶回派出所安撫情緒，並提供點心及衣服，經調閱監視器回溯男童的行蹤後，終於連繫上男童的母親，將他安全帶回家。

據查，8日深夜9點多，南區金華路二段有1名男童，包著尿布跑出家門沿路要找媽媽。2名女子在麵包店口發現男童後，對方不斷哭著複誦「要找媽媽」，但卻說不出媽媽的姓名及住家。

警六分局金華派出所員警林坤生、孫偉翔獲報後，雖於第一時間前往周邊反覆搜尋，但因一時找不到男童的家人，於是先將他帶回派出所，再派員調閱監視器回推男童的行蹤。

男童返回派出所時，不少員警都圍過來照顧，安撫他的情緒，還提供簡單點心餅乾供男童食用；由於男童下半身只穿尿布，還有員警脫下警用大衣讓男童穿上禦寒。

警方後續比對監視器畫面，得知男童從某條小巷外出走丟，便帶著男童沿著該巷道挨家挨戶尋找，終於順利聯繫上男童的母親，讓男童平安返家。

據了解，因男童住家大門平日都沒有關閉，他趁著家人上廁所疏於注意時，獨自外出想要找上班的母親。