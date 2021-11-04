美國聯準會3日利率決策會議宣布，2021年11月開始縮減購債、每月縮減150億美元，預計2022年中結束，市場憂心對台股基金動能造成衝擊。金管會證期局副局長蔡麗玲4日指出，美股道瓊、那斯達克當日都上漲，但股市最終要看基本面，台股基本面穩健，且台灣總體經濟也持續成長中。金管會將持續關注「台股資金移動影響」及「證券市場後續表現」狀況。

美國上一次實施縮減購債是在2013年5月，由於當時聯準會未妥善對外溝通，引發所謂「縮減購債恐慌」，導致新興市場股匯債市出現明顯波動，不過，這次聯準會不再重蹈覆轍，而是溝通非常清楚。最新的利率政策會議，一如外界預期，聯準會決定維持基準利率逼近於零，並啟動縮減購債。

蔡麗玲指出，美國聯準會11月決策會議後的聲明出爐後，道瓊指數上漲104點、那斯達克指數上漲161點，顯示對此決策內容，外界沒有負面評估，也符合外界原先的預期。

蔡麗玲表示，美國聯準會縮表調整，當然對全球資金移動，短期內也會有一定程度影響，但最終來說，股票市場要看「基本面」是最重要，台股基本面還是很穩健，台灣總體經濟也是在持續成長中。

不過蔡麗玲也強調，金管會還是會持續關注美國聯準會縮表政策對台股資金移動影響，以及證券市場後續表現狀況。

根據聯準會發布最新聲明，聯邦公開市場委員會一致投票決定，將短期基準利率維持在0到0.25％。聯準會主席鮑爾說，這次決策會議重點在縮減購債不是升息，聯準會將對升息保持耐心。

此外聯準會也維持高通膨是暫時性的說法，強調投資人不應該將縮減購債視為升息即將到來的訊號。聲明中說，通膨上升，很大程度上反映是暫時因素。