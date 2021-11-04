癌症精準治療進入個人化時代，隨著政府推動「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」計畫，奎克（Quark Biosciences）也於4日登場的亞洲生技大展中展出可快速檢測、精準度高、成本低的多基因即時檢測技術及應用。

奎克事業長楊博鈞表示，癌症治療往往是在和時間與金錢賽跑，且無論是標靶藥物或其他新治療方式都日趨多元，需仰賴基因檢測才能對症下藥。而精準醫療檢測往往必須同時檢測數十個以上基因標記，目前多以次世代基因定序技術(NGS)進行檢測。奎克這項創新的多基因檢測技術NextAmp，是採用多基因同步擴增原理，暨精確又快速，比起現行常用的次世代基因定序快速得多，可以從兩三星期縮短到幾小時，且操作方便，解讀簡單，成本也更低，相信對癌症精準醫療基因檢測普及化很有助益。

楊博鈞表示，奎克利用這項技術所開發出的肺癌手術後用藥監測產品MoDEL是一高敏定量的液態切片檢測方案，可以即時密集的監測用藥後之藥效、癌症復發及抗藥性。對癌症患者而言，時間相當寶貴，及早發現癌症是否後發、用藥是否有效、是否有抗藥性，以協助醫師及時調整用藥，對治療很有幫助。這項新技術已和新光醫院進行臨床合作。因檢測成本低、抽血檢驗方便，病患甚至可以每2周做一次檢驗，以密切監控病情，及時做最適切的調整，這是使用一般次世代基因定序所難以達到的。

除了應用於肺癌之外，奎克團隊也利用此技術開發其他應用，如乳癌、甲狀腺結節、糖尿病、生殖醫學等多項精準醫療檢測及器官移植，並已與國內外各大醫院展開長期合作計畫。在認證方面，奎克今年亦順利取得ISO13485、ISO17025及CE IVD等，並積極佈局全球市場，和歐美醫療單位進行產品臨床測試中。