軒郁(6703)和霈方(6574)攜手進行OMO線上線下品牌互惠的策略合作，霈方國際旗下保養品牌「NU+derma新德曼」全台擁有超過15個百貨專櫃及門市據點，此次將與軒郁集團合作，借重軒郁多年與91APP於電商銷售的豐富經驗，強強聯手將打通OMO線上與線下串接，及帶動門市與電商的整合，打造雙贏的合作模式。

軒郁國際總經理楊尚軒表示，我們以一貫的先虛後實行銷模式，透過此次的合作，我們將霈方多年累積的專櫃品牌實力轉換成為線上的新聲量，為品牌拓展全新客層，同時軒郁旗下高端保養品牌「LUDEYA露蒂雅」也將藉由霈方強大的實體專櫃經驗逐步設立實體據點，讓旗下會員有機會在實體店鋪親自體驗到LUDEYA的商品魅力，從線上走進線下，更貼近消費者的生活。

霈方國際董事長呂慶盛則言，此次合作將發揮彼此優勢，協同軒郁豐富的電商操作經驗，我們從專櫃市場走向電商市場，而軒郁也能將過去於電商獨家銷售的頂級保養品走向實體店面，互相導流與跨通路的發展，透過資源共享，強強聯合發揮加乘效應，打造互惠的合作關係。