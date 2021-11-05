根據市場調研機構IDC近日公布的數據指出，今年第2季全球穿戴式裝置市場出貨量達到1.142億台，較去年同期增長32.3%，當中以耳機類產品為最大宗，相較去年同期增長39.3%，加上疫情期間，不少人的遠距通話、視訊需求也大幅增加，因此Jabra昨（4日）就發表了全新的Elite系列產品，包括旗艦型的Elite 7 Pro、運動款的Elite 7 Active，還有新世代的Elite系列。

Jabra Elite 7 Pro搭載Jabra MultiSensor Voice創新技術，可進行噪音偵測和消除以外，還能透過骨傳導技術來傳遞聲音，6990元。（Jabra提供）

Jabra的旗艦型的Elite 7 Pro就是為了讓使用者能在不同的生活場景中，能夠在清晰通話品質和優質音樂聆聽之間靈活轉換而生，搭載了Jabra MultiSensor Voice創新技術，結合4組麥克風、雙邊耳機中先進的語音拾取感知器、獨有的演算法，去進行噪音偵測和消除，以透過骨傳導技術來傳遞聲音。

Jabra Elite 7 Active有別一般擁有耳掛的運動無線耳機，定價6290元。（Jabra提供）

而Elite 7 Active則是有別一般擁有耳掛的運動無線耳機，採全新Jabra ShakeGrip技術，藉由特殊的塗層技術、外加液態矽橡膠，設計出能夠緊密貼合、不怕掉落的耳機，另外還有新世代的Elite 2及3耳機，以親民價格也能為小資族帶來出色的音質。