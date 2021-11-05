歐股周四再次收在歷史新高。美國聯準會暗示不急著升息，讓市場感到欣慰；而英國央行甚至意外地將基準利率維持在歷史低位。

周四泛歐Stoxx 600指數漲1.99點或0.41%，為483.21點，全日多數維持在上漲區間。此前聯準會宣布，將在11月開始縮減每月購債規模，並計畫在明年結束這些購買。

英國央行令投資人感到意外，維持基準利率不變。而上漲的英鎊，讓倫敦FTSE指數漲0.4%。歐股的銀行股則下跌1.88%。

Equiti資本市場分析師David Madden表示，英國央行官員的投票，多數沒有支持升息，顯示利率可能在未來幾個月內保持不變。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)本周也表示，明年升息的可能性非常低。

歐股在11月連串上漲，顯示儘管成本壓力不斷加大，但企業相對強勁的財報表現成為市場重要推力。

房地產股大漲2.3%，成為周四上漲的重要助力。加拿大投資公司Brookfield看好房市，出手收購德國房地產商Alstria Office。

製藥廠羅氏(Roche)漲0.5%。該瑞士公司從競爭對手諾華(Novartis)收購近三分之一的普通股。

德國藍籌的DAX指數漲0.4%，收在16029.7點，創歷史新高。德國郵政強勁財報，股價漲3.0%，帶動德股衝天。

法國興業銀行和德國商業銀行分別上漲1.0%和1.5%。兩家銀行都報出樂觀季度獲利。