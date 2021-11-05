美股周四科技股那斯達克指數以及費城半導體指數再創新高，台積電ADR大漲3.32%，聯電ADR漲0.75%；聯電(2303)率先公布10月營收創高，台積電(2330)本季營收也可望再挑戰新高，台積電將於下周公布營收將成為市場焦點。

台積電ADR周四收漲3.32美元至117.79美元，換算每股達台幣656.47元。台積電周四收低在587元，外資轉賣超4052張。台積電今日隨ADR大漲，開高11元至598元，站回所有均線之上，也提振台股多頭士氣，強攻半年線。

台積電對第四季看法持續樂觀，預期在5奈米製程的強勁需求帶動下，公司2021年第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，平均季增率約4.5%，將再創新高。

台積公司第四季合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，季增率在3.5~5.5%之間，平均季增率約4.5%；若以新台幣28元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於51%到53%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間；以新台幣營收來看，台積電第四季合併營收約在4312億元至4396億元，再創新高，季增率約在4~6%之間。

聯電率先公布10月營收創高；聯電10月營收為191.58億元，創下單月營收歷史新高紀錄，月增2.17%，年增25.36%。聯電今股價同步開高走高，盤中觸及60元關卡。

受惠晶圓代工市場需求強勁，聯電包括8吋及12吋產能持續滿載，第四季營收將再挑戰新高。聯電預期，第四季晶圓出貨量可望較第三季增加1%至2%，美元計價產品平均售價也將上揚1%至2%，由此推估，聯電第四季營收將季增2%至4%，續創歷史新高紀錄。

聯電2022年營運可望繼續成長，公司看好明年產能持續滿載，價格也將向上，預估明年營收成長將優於產業平均值的12%。預期在台南晶圓12A廠擴廠計畫進行，及客戶強勁需求，2022年晶圓出貨量和平均售價將有提升的空間，並將取得更多的市占率。