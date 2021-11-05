聯詠(3034)法說會釋出第三季亮眼財報，第四季儘管營收趨緩，但毛利率依舊有撐，今5家外資也出具最新研究報告，其中最高、最低目標價皆為美系外資，分別為700元以及313元。

美系外資表示，聯詠第三季毛利率、營業利益率均創新高，分別為51.9%、39.4%，單季營收為383.5億元，季增加12%、年增加74%，優於市場預期，主要是因為受益於更高的平均售價、以及更好的產品組合，導致單季淨利創高達122.71億元，季增加25%、年增加260%，儘管第三季利潤率面臨代工價格、材料成本上漲的壓力，但聯詠持續透過將大部分成本轉嫁給客戶並增強產品供應來減緩影響，包括聯詠第三季OLED DDIC出貨創紀錄，且第四季看好將延續下去。

此外，有鑑於晶圓產能代工供應緊張將持續到2022年，聯詠預計ASP和整體毛利率不會有重大變化，且相信市場對面板價格下降和需求疲軟帶來的利潤率壓力的擔憂，維持聯詠2022年收入增長14%的預估，毛利率為46.5%，每股收益落在64.7元，故將目標價由694元調升到700元，評等維持買進。

第二家美系外資表示，聯詠法說會聚焦第三季毛利率站上歷史新高，第四季儘管營收會面臨季節性趨緩，消費市場需求放緩部分抵消了商業市場的需求強勁，但盈利能力應與第三季度持平。進一步看，相信整體晶圓代工吃緊應該會繼續支撐聯詠的盈利前景與持續的產品組合優化，包括螢幕高分辨率的轉移以及OLED的滲透率上升，另外，聯詠儘管認為短期消費性市場減緩，但看好商業市場NB、汽車、工業DDIC的需求強勁，但目前晶圓產能依舊無法滿足需求，將聯詠目標價由594元調升到673元、維持買進評等。

第三家美系外資表示，聯詠預計第四季營收季減少3.5~6.1%，毛利率為48~51%，主要是因為第四季消費性需求逐漸減少，但希望第四季假期買氣可以緩解下行壓力，且疫情後，推動了商業需求，包括商業筆記本電腦和顯示器，且汽車、工業需求也很強勁。展望2022年，聯詠認為LDDI分辨率升級將有利於產業，面板價格疲軟也可望在明年第一季度末見底，另外， 因為產能支持不斷增加，SDDI也將持續增長，維持聯詠目標價313元、評等減碼。

亞系外資表示，聯詠儘管看到消費性產品(電視、Chromebook)市場疲軟，預計電視市場需求疲軟可能會在2022年第一季度末時觸底，屆時平均售價有機會回穩，但聯詠看好2022年OLED的強勢增長。亞系外資預估，假設聯詠OLED出貨量2022年、2023年成長51%、26%，則有利於平均售價和毛利率相對穩定，然而，預計LDDI ASP將受到面板下跌趨勢的拖累，這將侵蝕毛利率，故維持聯詠目標價450元、評等優於大盤。

日系外資表示，儘管面板價格下跌，但聯詠在晶圓產能短缺，以及將成本轉嫁給客戶下，預計聯詠基本面將遵循代工週期，而不是面板週期。2022年聯詠看好商用NB、汽車和OLED的需求上升，其中OLED DDI部分，聯詠是大中華區遙遙領先的技術領導者，目前已經向客戶提供OLED TDDI樣品，維持聯詠目標價600元、評等買進。

展望第四季，聯詠預估營收落在360~370億元，季衰退約3.51%~6.11%，毛利率落在48%~51%，營業利益率落在34%~38%。