光電科技工業協進會(PIDA)產研中心表示，2021年全球經濟逐漸擺脫COVID19疫情肆虐影響，且網路遊戲、網購及居家上班的消費需求也持續增加。台灣2021年前三季光電產業的產值為新台幣12419億元，較2020年前三季產值10298億元，年成長率大幅增加20.60％。平面顯示器因為宅經濟興起等因素，前三季需求大幅增加，年增幅最大，高達29.18％。

其中2021年第3季產值約為4337億元，較前1季產值4200億元小幅增加3.28％，與2020年第三季產值3905億元相比年成長率約11.06％。其中又以顯示器產業產值因受宅經濟及原料短缺影響，2021年前三季產值年成長率高達29.18％；而精密光學受到大陸廠商競爭影響而產值下滑，2021年前三季成長率為（負）-4.40％。

展望未來疫情將逐漸趨緩，各國對於未來景氣展望趨向樂觀，加上國內業者積極針對5G、人工智慧、遠距服務及自駕車等新興科技進行投資，所以雷射、光通訊、感測器及車用鏡頭等相關產業應會持續成長。