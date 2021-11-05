茂迪（6244）第三季得力於高效模組出貨比例上升，尤其是帶來巨大發電效益的下世代N型模組出現供不應求，雖然營收與上季持平且原物料帶來成本上升，在提高轉換效率及降低成本的努力下，繳出亮麗的成績單，毛利率回到兩位數的水準、達11.7％，稅後淨利8700萬元，每股盈餘0.25元。

累計茂迪今年前三季合併營收約43.1億元，年成長53.57％，毛利率約8.7％，營業利益約9414萬元，年成長63.72％。不過因為去年有處分廠房的收入挹注，因此稅後淨利略低於去年同期、約1.08億元，每股盈餘約0.29元。

茂迪表示，由於模組效率提高所帶來節省土地面積、降低電廠安裝成本效益顯著，抵銷不少因鋼材、鋁支架及工資上漲所帶來的衝擊，使得高效模組大受市場歡迎，讓公司決定投入更多的資本支出，拉開與同業之間的距離。另外，受惠於自家模組的高性能，自己電場的發電能力也較預估有高出4～6％的表現，隨著併網量逐步增加，對獲利的貢獻將越來越顯著。展望未來，公司將持續在高端技術上進行投資，積極布局下世代電池技術。