新北市政府推出「新北加倍券」的紙本加碼活動，分3組別吸引將近97萬人參加抽獎，其中登錄500換1000組別符合市民資格的13萬名全數免抽獲獎，最夯5000換1萬組別原本只有1萬個名額，市府再加碼5000名，另外1000換2000從原本10萬名額再添8000名，中獎名單將在8日上午8時公布於「新北振興加倍奉還」網站。

新北市統計，10月31日截止登錄，吸引將近97萬人參加，包含5000換1萬約53萬人、1000換2000約30萬人及500換1000有13萬7000人以上。

經發局指出，本次中獎名單除於8日公布於活動官網，並將同步以手機簡訊通知中獎民眾，後續於11月15日至11月28日持身分證件及紙本五倍券至登錄指定統一超商門市兌領，完成兌領的中獎人還可免費獲得1杯美式咖啡。

經發局補充，今年除持續以小面額方式發行，解決找零問題外，更提高加碼倍數、擴大適用範圍，更有許多店家因應新北加倍券商機推出超值套組，如中和民享市場胡姥姥素膳房推出1000元套組；深坑商圈推出500元套組(含石碇許家手工麵線、深坑麻油、文山包種茶、豆腐麻糬)。

另阮的肉乾觀光工廠也推出3000元大禮包(含餓魔包肉干25包)及1000元大禮包(含餓魔包肉干8包)。

除新北加倍券活動外，自10月15日起至明(111)年2月15日前，在新北市單筆消費滿300元的發票都可以到「新北振興加倍奉還」官方網站登錄抽獎，波波抽汽車(X-TRAIL 2.0L卓越精裝版、NISSAN KICKS 智行旗艦精裝版、Luxgen URX 七人旗艦款精裝版)，最後更壓軸抽369萬保時捷電動車，歡迎民眾踴躍參加。