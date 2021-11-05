英倫銀行意外按兵不動，並警告市場勿對升息幅度押注，隔晚美債殖利率全面回落，道瓊指數收跌33點。港股4日彈升兩百點終止七連跌後，市場再度憂慮大陸房市爆發債務危機，5日賣壓再現，恒指收跌四周低位。

恒指開盤跌274點或1.1％報24950點，甫開曾跌418點，之後跌幅收窄至175點，見25049點全日高，恒指半日跌240點。港股午後中段跌幅擴大，曾挫500點，見24724點全日低，續創10月8日以來新低。尾盤跌幅略為收窄，恒指收市跌354點或1.4％，報24870點。

大盤全日成交1283.38億港元。

國企指數跌132點或1.48％，報8820點。科指跌98點1.6％，報6276點。

重磅科技股拖累大市，騰訊挫2.8％報467.4港元，成交達93.95億港元居首。成交第二大是阿里巴巴，挫3.4％報159.9港元。

近期明顯有賣壓的海底撈彈5.5％，為今日表現最好藍籌。隔晚油價顯著下滑，中石油跌半成，為表現最差藍籌。