六福村主題遊樂園萬聖墓碑鎮倒數一周，民眾可在園區使用客庄券。（六福村提供）

六福村推出期間限定的「萬聖特效化妝」活動，使遊客可以融入墓碑鎮情境中。（六福村提供）

六福村主題遊樂園萬聖墓碑鎮活動引發話題，在結束前倒數一周，六福村推出限定玩法，以「萬聖特效化妝」邀請專業彩妝師神來一筆，遊客也能變身喪屍融入情境。六福村針對客庄券推出優惠，以500元客庄券加上500元五倍券，即可享2大1小入園優惠。

萬聖墓碑鎮活動即將於11月14日結束，六福村推出期間限定的「萬聖特效化妝」，由彩妝師操刀，在遊客臉上畫下逼真的血絲、蜘蛛網、暗黑骷髏等，共有6款特效妝容提供選擇，選購特殊化妝，六福村再送墓碑鎮限定的骷髏口罩。

遊客參與墓碑鎮活動，全身變裝入園可享優惠399元，六福村也是全台唯一可使用客庄券的主題遊樂園，客庄券500元搭配五倍券500元可合併使用，可享2大1小入園優惠，1張1000元五倍券也可2大1小入園。

遊客使用客庄券於園區內消費滿300元或500元還有滿額驚喜贈，活動詳情可至六福村官網http：／／www.leofoo.com.tw／village／ 、六福村官方線上購票https：／／leofoo.ticketeasy.com.tw／ 或FB粉絲專頁http：／／www.facebook.com／leofoovillage查詢。