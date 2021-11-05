迎接雙11購物季，寬頻及有線電視龍頭中嘉寬頻撩落去，祭出新申辦光纖上網狂歡價31折最低只要311元起，指定速率加碼送購物金，預約再送1個月，讓消費者最高可省下32350元，下周一（11月8日）上午10點起全通路準時開搶，11月7日前預約登記再加贈一個月，預計在年底前將再帶動一波寬頻申辦潮。

受疫情影響，2021年家用寬頻申辦率直線上升，中嘉寬頻銷售表現亮眼，去年雙11舉辦快閃促銷開出紅盤帶動搶辦潮、帶動新增營收上升3成，引發眾多網友引頸期待、坐等一年一度好康放送。

今年度中嘉不負眾望再推雙11限時狂歡特惠，瞄準小資族、小家庭等中度網路使用者推出3款費率折扣，以業界最殺三重優惠強攻市場，指定期間內新申辦可享：第一重早鳥送-指定期間(11／7前)不分速率官網預約登記加贈1個月；第二重狂歡價-新申辦光纖上網下殺31折，100M網速只需311元，300M限時下殺511元、600M本檔只需611元；第三重加碼贈-申辦指定費率600M加送買東西商城購物金1111元，讓精打細算的消費者最高可省3萬元。

除價格優惠，此波不分速率皆由專業工程人員到府服務、平假日皆可供裝，同步再享免費wifi環境建置，中嘉寬頻雙11新用戶優惠即日起官網開放預約搶優惠、11月8日至11月12日限時五天狂歡價即刻開搶，錯過需再等一年。