台南市山區果園常傳有獼猴危害農作物，農業局宣導農民架設電圍網，但效果不佳，今年度農委會林務局已提高補助費用，從原本最高補助4萬5000元提高到12萬6000元，農業局5日至玉井區公所舉行宣導，不少農民意願都比以前高。

農業局表示，龍崎區黃姓農民於2018年間申請補助，獲准後購置鐵網及支架等電圍網所需材料及設備後，家族人員合作下完成3分地電圍網架設，設置至今種植農作物未被猴群損害。黃姓農民表示，電圍網可防止獼猴危害農作物，也可以防止山羌、山豬等野生動物入侵農作園區。

農業局說明，只要是釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類等栽培之農戶，且為合法使用者，即可申請新架設電圍網農地達0.2公頃以上，每案政府補助設置電圍網材料費，最高額度為12萬6000元，最低補助4萬5000元。

農業局長李建裕表示，以往農友設置電圍網意願不高，多因全區設置電圍網經濟負擔大，建議受猴害農民初期在補助額度下設置小範圍電圍網，證實效果不錯，再自費逐步擴大。農業局將於11月12日在楠西區公所舉辦第2次電圍網設置宣導會，邀請有需求的農民參加，踴躍申請電圍網設置，減少獼猴危害。