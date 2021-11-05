許富凱介紹戲服。民視提供

方馨的戲鞋十分精緻。民視提供

《孟婆客棧》拍戲期間，總製作人唐美雲及演員方馨、方宥心、許富凱等人接受《娛樂超skr》主持人小路及阿甘訪問。總製作人唐美雲表示，首集大開場就花費了1天完成，從大家外景租借及搭設，還有動員上百位臨演，有每一位的幫助才能成就這部戲劇。

方馨介紹《孟婆客棧》就是冥界一間非常有名的飯店，要幫助冥間的人有機會投胎轉世，但不是每個人都有機會入住，要有拿到孟婆發的卡片，才能入住並享有客棧成員幫忙完成願望，所以《孟婆客棧》共有6個單元，分別有不同故事及主角，像她飾演「玲瓏」角色，有刻骨感人的故事。

方宥心主演的角色「金水仙」天真活潑又無邪，生前是戲班的小旦，到客棧之後，「很愛耍身段」，連接待客人都要來一場身段表演，為此也常常到劇團去報到練身段，認真程度可見一斑。台語歌王許富凱表示，《孟婆客棧》除了劇情跟故事，連服裝造型也很特別，像他飾演小諸葛的服裝，竟有像翅膀的襯托，連鞋子都有鉚釘，相當時髦。

方馨大方把裙襬拉高，秀出她的戲鞋：「原以為拍戲不會拍到腳，鞋子可能就是平常的平底鞋，沒想到是蕾絲的高跟靴子，真的太細緻。」方宥心也補充說，她的戲服裙襬有做精緻的百褶，好像儀隊一樣，常會忍不住要拿刀槍來耍一下。