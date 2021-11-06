好市多已成為民眾日常購物的量販首選，許多獨門且優惠的產品更是其他家所沒有的。一名男網友吃了在好市多買的肉乾，卻覺得味道超怪，因此拍照上網詢問是否有遇到相同問題，網友一看後秒懂全笑翻，直呼史上最蠢會員。

男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，家人到好市多買了肉乾，他看到後順手拿了一包起來啃，但一入口就覺得味道相當奇怪，便拍下照片詢問網友是否有同樣問題。

照片曝光後全場秒懂笑翻，點出真相，表示這款肉乾其實是狗糧：「大哥，這是給狗吃的，不是給人吃的啊」、「你跟汪星人搶食物幹嘛」、「老大，標籤上面就有寫For Dog了...」、「英文要好好學啊」、「你認真的嗎XD」、「樓主實在太天兵了」、「狗食味道都超淡，人吃了當然覺得很怪」、「抱歉，我笑了好久」、「來朝聖，實在太白癡了」、「這是狗狗專用的鴨胸肉」、「第一次看到有人在這邊撒狗糧」、「吃之前要握手，才會有那個儀式感」、「史上最蠢會員」。

實際查詢，原PO貼出來的肉乾，為韓國進口的鴨胸肉乾，專門設計來當狗兒們的零食，有實際購買過的會員表示，這款肉乾味道超臭，狗狗雖然很愛，但人類很難忍受這個味道，直呼「你可以拿來吃我真的很佩服」。