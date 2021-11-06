「東元阿嬤」林明穱103歲高齡辭世，6日舉行告別追思禮拜，華南金副董林明成、新光金董事長吳東進、環泥侯智升、立法院長游錫堃等政商界友人亦到場追思。東元集團會長黃茂雄推著坐輪椅的妻子林和惠入場，隨後長子黃育仁沒多久，一前一後入場，黃茂雄在禮拜結束答謝時，向與會人士表示：「謝謝大家關心，我們一家都很好」。

林明穱是東元第一任董事長林和引的妻子，也是創始家族之一的偕林波士胞妹、東元集團會長黃茂雄的岳母，林明穱雖然後來交棒給女婿黃茂雄，但在今年東元集團的經營權之爭中，曾發出「支持董事會世代交替、黃育仁擔任董事長」公開信，力挺外孫黃育仁擔任董事長，一路以來被東元集團視為精神象徵。

東元集團由偕林波士、林和引與錢水木、孫炳輝、黃土英、林長城等五大家族所創立，林明穱的先生林和引因癌症早在1965年過世，第一代創始股東陸續過世或退休，林明穱雖然退休，不過仍是東元集團的精神象徵，每逢東元週年慶必定盛裝出席。

今年以來父子經營權之爭，隨著東元及黃育仁主導的菱光、東友經營權底定，日前黃育仁登報向在董事會對連昭志及余信達兩位董事的不恰當行為致歉，黃茂雄也公開場合表示，歡迎他常常回來看媽媽、陪家人吃飯，父子間氣氛稍見緩和，未來是否能破冰、和解，仍受外界關注。