湖光漣漪漸波瀾，水浪濤天堅毅影，八雅亭中，紀忘憂手引漫天極光，悠然譜曲，而在天手湖前，劍說俠喻現身擋關，堅毅之手一握，竟化嶄新神兵，誓保西窗月，同一時間異地共感，煉魔獄封印，引發前所未有的震盪！

殘夜狂風撼孤崖，銀鉤皎皎寂風寥，追星崖上，久違的身影，恆鎖的眉眼，似懸在天地中的孤星，自成一幅絕世風景，天魔錄第一刀者，星野殘紅再現塵寰，魔界之爭將起一波新局，刀劍雙魔睽違多時，再度聯手！

天嶺風塵日漸昏，甲光映色似金鱗，孤炬燎原率魔族大軍壓境，設下重重戒備，沉重的夜暮，壓抑得使人心驚惶，令魔心絕狂，天時將至，眾志激昂，只見西方涯際血光初綻，紅月初升伴隨一聲雷霆巨響，沛然能量驚世而出，極端再起，是無法置信的結局！魔火不熄，魔尊天下，中原武林戰火再燃，魔威驚駭正式開端！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂戰魔策》第3章：劍說、俠喻；《霹靂戰魔策》第4章：冷茶冷劍冷心人。